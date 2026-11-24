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24.11.2026 09:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Dienstagvormittag freundlich
Die Aktie von Swiss Re zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Swiss Re zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 152,30 CHF.
Die Swiss Re-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 152,30 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'773 Punkten liegt. Die Swiss Re-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 152,30 CHF. Mit einem Wert von 151,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 22'919 Swiss Re-Aktien.
Bei einem Wert von 160,45 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Der derzeitige Kurs der Swiss Re-Aktie liegt somit 5,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 114,05 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Swiss Re-Aktie mit einem Verlust von 25,11 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF an Swiss Re-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,87 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Swiss Re am 23.02.2017 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 CHF gegenüber 1,57 CHF im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Swiss Re 10.22 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.22 Mrd. CHF umgesetzt worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Swiss Re am 26.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Swiss Re rechnen Experten am 18.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Swiss Re-Gewinn in Höhe von 16,69 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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