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24.11.2026 16:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Nachmittag mit Aufschlag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Swiss Re. Die Swiss Re-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 152,70 CHF.
Die Swiss Re-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 152,70 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'758 Punkten steht. Die Swiss Re-Aktie legte bis auf 152,80 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 151,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 194'632 Swiss Re-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 160,45 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 114,05 CHF. Dieser Wert wurde am 02.06.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,31 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass Swiss Re-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,87 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swiss Re 6,30 CHF aus. Swiss Re liess sich am 23.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,57 CHF. Im letzten Jahr hatte Swiss Re einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10.22 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.22 Mrd. CHF eingefahren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Swiss Re am 26.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 18.02.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Swiss Re im Jahr 2026 16,69 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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