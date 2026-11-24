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24.11.2026 12:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re schiebt sich am Dienstagmittag vor
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Swiss Re. Das Papier von Swiss Re konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 152,20 CHF.
Um 12:28 Uhr stieg die Swiss Re-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 152,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'702 Punkten liegt. Der Kurs der Swiss Re-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 152,55 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 151,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 94'445 Swiss Re-Aktien umgesetzt.
Am 05.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 160,45 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Swiss Re-Aktie damit 5,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 114,05 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Swiss Re-Aktie liegt somit 33,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Swiss Re-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,87 USD. Swiss Re liess sich am 23.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,57 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Swiss Re noch ein Gewinn pro Aktie von 1,57 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.22 Mrd. CHF gelegen.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 18.02.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swiss Re ein EPS in Höhe von 16,69 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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