Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’899 -0.2%  SPI 19’706 -0.2%  Dow 51’328 -0.4%  DAX 25’267 -0.6%  Euro 0.9420 0.3%  EStoxx50 6’273 -0.4%  Gold 4’267 -0.5%  Bitcoin 69’941 0.5%  Dollar 0.8282 0.4%  Öl 106.4 3.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
HelloFresh-Aktie tiefrot: Schwaches drittes Quartal zwingt zu Prognosesenkung
Experte: Bitcoin-Rally wackelt - jetzt Einstiegschance?
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Donnerstagabend entwickeln
Nestlé-Aktie vor Wechsel: Neue Chefjuristin rückt in Konzernleitung auf
Meta-Aktie fester: Facebook-Konzern überholt Rivalen mit kleinem KI-Gerät
Suche...
ETF Sparplan

Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.09.2026 16:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Donnerstagnachmittag stärker

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Donnerstagnachmittag stärker

Die Aktie von Swiss Re gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Swiss Re-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 142,15 CHF.

Swiss Re
141.81 CHF 1.43%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Re-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 142,15 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'946 Punkten steht. Die Swiss Re-Aktie zog in der Spitze bis auf 142,20 CHF an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 138,55 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 375'789 Swiss Re-Aktien.

Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,85 CHF an. Der aktuelle Kurs der Swiss Re-Aktie ist somit 8,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 114,05 CHF am 02.06.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 19,77 Prozent könnte die Swiss Re-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Swiss Re-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,71 USD aus. Am 23.02.2017 hat Swiss Re die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Swiss Re hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,57 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Swiss Re im vergangenen Quartal 10.22 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Swiss Re 10.22 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 04.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Swiss Re.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 16,43 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swiss Re-Aktie

SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Re-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Swiss Re-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen

SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Swiss Re von vor einem Jahr angefallen

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3488 15.06.2029 159690229
Long 12 16.06.2028 157231317
Long 316 16.10.2026 158828399
Typ Hebel Verfall Valor
Short 474 16.10.2026 158828317
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2403 11.33 157975965
Long 11.5668 6.04 157689178
Long 15.8079 3.59 160910487
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.1589 13.19 143508392
Short 9.7781 7.29 143762800
Short 25.6344 1.11 158193991
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -23.94 141404456
Long 8 -13.98 142861643
Long 12 -9.88 151264978
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Swiss Re AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten