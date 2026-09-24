Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Donnerstagmittag im Aufwind

Um 12:28 Uhr stieg die Swiss Re-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 140,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'903 Punkten steht. Bei 140,60 CHF erreichte die Swiss Re-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 138,55 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 127'419 Swiss Re-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 153,85 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 9,42 Prozent könnte die Swiss Re-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 02.06.2026 Kursverluste bis auf 114,05 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Swiss Re-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,71 USD belaufen. Am 23.02.2017 hat Swiss Re in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,57 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,57 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.22 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10.22 Mrd. CHF.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2026 veröffentlicht. Swiss Re dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 16,43 USD je Swiss Re-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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