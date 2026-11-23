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23.11.2026 09:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Swiss Re gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 149,80 CHF.
Die Swiss Re-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 149,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'552 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Swiss Re-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 148,50 CHF aus. Bei 149,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 23'139 Swiss Re-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 160,45 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swiss Re-Aktie mit einem Kursplus von 7,11 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 114,05 CHF am 02.06.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Swiss Re-Aktie 31,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF an Swiss Re-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,87 USD. Am 23.02.2017 legte Swiss Re die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Swiss Re ein EPS von 1,57 CHF je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 18.02.2028 dürfte Swiss Re die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten taxieren den Swiss Re-Gewinn für das Jahr 2026 auf 16,69 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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