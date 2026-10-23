|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.10.2026 09:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Freitagvormittag Verlust reich
Die Aktie von Swiss Re gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Swiss Re-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 153,65 CHF abwärts.
Die Swiss Re-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 153,65 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'516 Punkten liegt. Die Swiss Re-Aktie gab in der Spitze bis auf 153,45 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 154,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 67'612 Swiss Re-Aktien.
Am 22.10.2026 markierte das Papier bei 154,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Swiss Re-Aktie liegt somit 0,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 114,05 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Swiss Re seine Aktionäre 2025 mit 6,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,62 USD je Aktie ausschütten. Am 23.02.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,57 CHF gegenüber 1,57 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Swiss Re hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.22 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Swiss Re Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Swiss Re dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 16,73 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Swiss Re-Aktie
Markt für Katastrophenanleihen steuert laut Studie auf erneutes Rekordjahr zu
SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Re-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Swiss Re-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Underperform
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
23.10.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Nachmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
23.10.26
|SLI-Handel aktuell: SLI sackt am Freitagnachmittag ab (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Verluste in Zürich: SMI legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Swiss Re Aktie News: Anleger schicken Swiss Re am Freitagmittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Freitagshandel in Zürich: SLI schwächelt (finanzen.ch)
|
23.10.26
|SIX-Handel SMI in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Swiss Re AG
|23.10.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Swiss Re am 23.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.