Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Freitagvormittag Verlust reich

Die Swiss Re-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 153,65 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'516 Punkten liegt. Die Swiss Re-Aktie gab in der Spitze bis auf 153,45 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 154,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 67'612 Swiss Re-Aktien.

Am 22.10.2026 markierte das Papier bei 154,60 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Swiss Re-Aktie liegt somit 0,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 114,05 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 25,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Swiss Re seine Aktionäre 2025 mit 6,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,62 USD je Aktie ausschütten. Am 23.02.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,57 CHF gegenüber 1,57 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Swiss Re hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.22 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Swiss Re Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Swiss Re dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 16,73 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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