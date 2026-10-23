|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.10.2026 16:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Nachmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Swiss Re gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Swiss Re-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 153,90 CHF.
Die Swiss Re-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 153,90 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'451 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Swiss Re-Aktie ging bis auf 152,60 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 154,50 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 266'255 Swiss Re-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 154,60 CHF erreichte der Titel am 22.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Swiss Re-Aktie somit 0,45 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,05 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swiss Re-Aktie.
Swiss Re-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,62 USD belaufen. Am 23.02.2017 hat Swiss Re in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Swiss Re mit einem Umsatz von insgesamt 10.22 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Die Swiss Re-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 04.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,73 USD je Swiss Re-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Swiss Re-Aktie
Markt für Katastrophenanleihen steuert laut Studie auf erneutes Rekordjahr zu
SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Re-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Swiss Re-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Underperform
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
23.10.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Nachmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
23.10.26
|SLI-Handel aktuell: SLI sackt am Freitagnachmittag ab (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Verluste in Zürich: SMI legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Swiss Re Aktie News: Anleger schicken Swiss Re am Freitagmittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Freitagshandel in Zürich: SLI schwächelt (finanzen.ch)
|
23.10.26
|SIX-Handel SMI in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Swiss Re AG
|23.10.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|23.10.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Swiss Re am 23.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.