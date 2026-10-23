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23.10.2026 16:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Nachmittag mit Kursabschlägen

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Swiss Re gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Swiss Re-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 153,90 CHF.

Swiss Re
153.71 CHF 0.39%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Re-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 153,90 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'451 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Swiss Re-Aktie ging bis auf 152,60 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 154,50 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 266'255 Swiss Re-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 154,60 CHF erreichte der Titel am 22.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Swiss Re-Aktie somit 0,45 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,05 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swiss Re-Aktie.

Swiss Re-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,62 USD belaufen. Am 23.02.2017 hat Swiss Re in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Swiss Re mit einem Umsatz von insgesamt 10.22 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Swiss Re-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 04.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,73 USD je Swiss Re-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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