Swiss Re Aktie News: Anleger schicken Swiss Re am Freitagmittag auf rotes Terrain

Die Swiss Re-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 152,85 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'447 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Swiss Re-Aktie bei 152,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 154,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 137'965 Swiss Re-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 154,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.10.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swiss Re-Aktie 1,14 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.06.2026 bei 114,05 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Swiss Re-Aktie mit einem Verlust von 25,38 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,62 USD. Im Vorjahr hatte Swiss Re 6,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Swiss Re am 23.02.2017. Das EPS wurde auf 1,57 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,57 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.22 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10.22 Mrd. CHF.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Swiss Re wird am 05.11.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swiss Re einen Gewinn von 16,73 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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