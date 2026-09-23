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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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23.09.2026 09:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Vormittag tiefer

Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Vormittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Swiss Re. Die Swiss Re-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 138,15 CHF.

Swiss Re
138.21 CHF -0.25%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr fiel die Swiss Re-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 138,15 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'999 Punkten realisiert. Bei 138,15 CHF markierte die Swiss Re-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 139,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Swiss Re-Aktien beläuft sich auf 11'614 Stück.

Am 10.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 153,85 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Swiss Re-Aktie liegt somit 10,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.06.2026 bei 114,05 CHF. Abschläge von 17,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Swiss Re seine Aktionäre 2025 mit 6,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,71 USD je Aktie ausschütten. Am 23.02.2017 hat Swiss Re in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 10.22 Mrd. CHF, gegenüber 10.22 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Swiss Re Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 04.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Swiss Re-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 16,43 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Long 921.6667 16.10.2026 158828399
Typ Hebel Verfall Valor
Short 921.6667 16.10.2026 158828318
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4365 11.01 157975967
Long 12.295 5.46 159232234
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.497 10.38 143762800
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Short 14.6369 4.01 158193991
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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