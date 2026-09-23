Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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23.09.2026 16:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Swiss Re. Die Swiss Re-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 139,90 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für das Swiss Re-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 139,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'978 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Swiss Re-Aktie bis auf 140,15 CHF. Bei 139,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Swiss Re-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 433'628 Stück gehandelt.
Am 10.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,85 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Swiss Re-Aktie somit 9,07 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 114,05 CHF. Dieser Wert wurde am 02.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Swiss Re-Aktie mit einem Verlust von 18,48 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,71 USD. Im Vorjahr erhielten Swiss Re-Aktionäre 6,30 CHF je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Swiss Re am 23.02.2017 vor. Swiss Re hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,57 CHF je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Swiss Re wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2027 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 16,43 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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