Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’962 0.1%  SPI 19’804 0.0%  Dow 51’864 -0.4%  DAX 25’456 -0.5%  Euro 0.9393 -0.1%  EStoxx50 6’310 -0.2%  Gold 4’315 -0.9%  Bitcoin 70’675 0.0%  Dollar 0.8231 0.3%  Öl 99.0 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335On113454047Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln
Henkel-Aktie unbeeindruckt: Grünes Licht für Übernahme von Stahl Parent
SpaceX vor 10 Billionen Dollar Bewertung? So realistisch ist Woods Mega-These zu der Raumfahrtaktie
Quantenangriff auf Krypto: Aktien von Rigetti, D-Wave & Quantinuum im Fokus
UBS-Aktie trotzdem fester: Ständerat will 90 Prozent Eigenkapital für UBS-Auslandbeteiligungen
Suche...

Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.09.2026 12:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag in Grün

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag in Grün

Die Aktie von Swiss Re zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Swiss Re-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 138,90 CHF zu.

Swiss Re
138.71 CHF 0.11%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Re-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 138,90 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'964 Punkten notiert. Die Swiss Re-Aktie zog in der Spitze bis auf 139,95 CHF an. Den Handelstag beging das Papier bei 139,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 94'158 Swiss Re-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 153,85 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swiss Re-Aktie mit einem Kursplus von 10,76 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,05 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Swiss Re-Aktie ist somit 17,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Swiss Re-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,71 USD belaufen. Swiss Re liess sich am 23.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,57 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,57 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10.22 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.22 Mrd. CHF eingefahren.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Swiss Re veröffentlicht werden. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Swiss Re möglicherweise am 04.11.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 16,43 USD je Swiss Re-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swiss Re-Aktie

SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Re-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Swiss Re-Aktie-Analyse: DZ BANK bewertet mit Kaufen

SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Swiss Re von vor einem Jahr angefallen

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2913 16.06.2028 157231315
Long 12.1535 20.12.2030 159690288
Long 923.6667 16.10.2026 158828399
Typ Hebel Verfall Valor
Short 923.6667 16.10.2026 158828318
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.238 11.35 157975967
Long 12.1596 5.83 159232234
Long 26.4037 1.24 160910487
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5244 12.33 142861030
Short 10.649 6.53 141613031
Short 21.4914 1.58 161113386
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -22.13 141404456
Long 8 -12.63 142861616
Long 12 -8.50 151264978
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Swiss Re AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Swiss Re AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
18.09.26 Swiss Re Kaufen DZ BANK
14.09.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
04.09.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
17.08.26 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.

Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.

Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09:53 Marktüberblick: Ölpreise weiter unter Druck
09:51 Logo WHS Nasdaq explodiert ohne Rücksetzer – DAS steckt hinter der Rally!
09:25 Glamour vor Zahlen: Paris Fashion Week 2026
09:23 SMI gönnt sich Verschnaufpause
09:00 finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
09:00 UBS Logo Gaming: GTA VI und das Milliardenpotenzial der Branche
22.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’564.17 19.93 SRB97U
Short 14’881.50 13.68 S6HB9U
Short 15’414.00 8.94 S7BCUU
SMI-Kurs: 13’961.82 23.09.2026 12:38:37
Long 13’430.25 19.52 SVBOKU
Long 13’134.78 13.95 SVB5UU
Long 12’549.51 8.80 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Dienstagnachmittag ab
Bitcoin und Ethereum ziehen kräftig an - diese Signale sprechen für das Ende der Krypto-Baisse
UBS-Aktie schwächer: Positionspapier gegen zu strenge Kapitalregeln - Einigung im niederländischen Altfall von Credit Suisse
UBS-Aktie trotzdem fester: Ständerat will 90 Prozent Eigenkapital für UBS-Auslandbeteiligungen
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel hätten Anleger an einem voestalpine-Investment von vor einem Jahr verdient
Quantenangriff auf Krypto: Aktien von Rigetti, D-Wave & Quantinuum im Fokus
Bitcoin vor dem Asien-Boom? Metaplanet-Chef sieht neuen Zyklus
Nestlé-Aktie robust: Russland-Geschäft wird trotz Zwangsverwaltung normal weitergeführt
Novo Nordisk-Aktie im Sinkflug: Was Analysten Anlegern jetzt empfehlen
SPI-Papier Idorsia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Idorsia von vor einem Jahr abgeworfen

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.