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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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22.09.2026 09:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Dienstagvormittag tiefer

Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Dienstagvormittag tiefer

Die Aktie von Swiss Re gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Swiss Re-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 138,75 CHF.

Swiss Re
138.66 CHF -0.75%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Re-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 138,75 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'950 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Swiss Re-Aktie bis auf 138,65 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 138,90 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23'612 Swiss Re-Aktien.

Bei 153,85 CHF markierte der Titel am 10.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,88 Prozent hinzugewinnen. Am 02.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 114,05 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,80 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,71 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Swiss Re am 23.02.2017. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,57 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,57 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 10.22 Mrd. CHF umgesetzt.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Swiss Re veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 16,43 USD je Swiss Re-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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