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22.09.2026 16:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re verliert am Nachmittag

Swiss Re Aktie News: Swiss Re verliert am Nachmittag

Die Aktie von Swiss Re gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Swiss Re-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 138,55 CHF.

Swiss Re
138.14 CHF -1.13%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 138,55 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'958 Punkten steht. In der Spitze fiel die Swiss Re-Aktie bis auf 137,45 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 138,90 CHF. Von der Swiss Re-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 231'318 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 153,85 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 02.06.2026 Kursverluste bis auf 114,05 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,68 Prozent würde die Swiss Re-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 6,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,71 USD je Swiss Re-Aktie. Swiss Re liess sich am 23.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Swiss Re in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Swiss Re dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swiss Re einen Gewinn von 16,43 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Short 928.3334 16.10.2026 158828318
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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