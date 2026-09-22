Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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22.09.2026 12:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Dienstagmittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Swiss Re gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Swiss Re-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 138,45 CHF abwärts.
Um 12:28 Uhr fiel die Swiss Re-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 138,45 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'997 Punkten liegt. Die Swiss Re-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 137,45 CHF ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 138,90 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Swiss Re-Aktien beläuft sich auf 101'796 Stück.
Bei einem Wert von 153,85 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swiss Re-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 02.06.2026 Kursverluste bis auf 114,05 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Swiss Re-Aktie 21,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Swiss Re-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,71 USD aus. Am 23.02.2017 hat Swiss Re in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Swiss Re hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,57 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.22 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.
Swiss Re wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,43 USD je Swiss Re-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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