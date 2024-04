Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Montagnachmittag mit Kursplus

Um 04:28 Uhr wies die Swiss Re-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 99,30 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 11'324 Punkten liegt. In der Spitze legte die Swiss Re-Aktie bis auf 99,60 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 99,14 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 292'629 Swiss Re-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 117,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swiss Re-Aktie 18,03 Prozent zulegen. Bei 83,10 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Swiss Re-Aktie liegt somit 19,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 6,21 CHF an Swiss Re-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,27 USD aus. Am 04.05.2023 hat Swiss Re in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 11.11 Mrd. USD gegenüber 11.11 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Swiss Re dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 16.05.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 02.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Swiss Re im Jahr 2024 12,54 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch