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21.10.2026 09:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Vormittag mit Einbussen

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Vormittag mit Einbussen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Swiss Re. Die Swiss Re-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 152,05 CHF ab.

Swiss Re
152.46 CHF 0.43%
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Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 152,05 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'436 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Swiss Re-Aktie bisher bei 151,15 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 151,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12'280 Swiss Re-Aktien.

Bei einem Wert von 153,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2025). Gewinne von 1,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 114,05 CHF fiel das Papier am 02.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Swiss Re-Aktie 24,99 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 6,30 CHF an Swiss Re-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,62 USD aus. Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Swiss Re am 23.02.2017. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 1,57 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Swiss Re 10.22 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.22 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Swiss Re Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Swiss Re möglicherweise am 04.11.2027 präsentieren.

In der Swiss Re-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 16,73 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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