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21.09.2026 09:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Vormittag im Minus

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Vormittag im Minus

Die Aktie von Swiss Re gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Swiss Re-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 137,85 CHF.

Swiss Re
138.10 CHF -0.90%
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Um 09:28 Uhr fiel die Swiss Re-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 137,85 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'875 Punkten notiert. Die Swiss Re-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 137,85 CHF ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 138,55 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 16'572 Swiss Re-Aktien umgesetzt.

Bei 153,85 CHF markierte der Titel am 10.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Swiss Re-Aktie ist somit 11,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 02.06.2026 auf bis zu 114,05 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Swiss Re-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,71 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Swiss Re am 23.02.2017 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,57 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 10.22 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Am 04.11.2027 wird Swiss Re schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

In der Swiss Re-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 16,43 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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