Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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21.09.2026 12:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re verliert am Montagmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Swiss Re. Das Papier von Swiss Re gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 138,20 CHF abwärts.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 138,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'940 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Swiss Re-Aktie bis auf 137,65 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 138,55 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Swiss Re-Aktien beläuft sich auf 80'109 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 10.10.2025 auf bis zu 153,85 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Swiss Re-Aktie ist somit 11,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 114,05 CHF. Dieser Wert wurde am 02.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Swiss Re-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,71 USD aus. Am 23.02.2017 hat Swiss Re die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,57 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,57 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 10.22 Mrd. CHF gegenüber 10.22 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Swiss Re am 05.11.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der Swiss Re-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 04.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 16,43 USD je Swiss Re-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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