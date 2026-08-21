Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.08.2026 09:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Freitagvormittag kaum verändert
Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Swiss Re. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Swiss Re-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 138,35 CHF.
Die Swiss Re-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 138,35 CHF an der Tafel. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'306 Punkten tendiert. Bei 138,50 CHF erreichte die Swiss Re-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Swiss Re-Aktie bis auf 138,10 CHF. Bei 138,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 37'882 Swiss Re-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 153,85 CHF. Mit einem Zuwachs von 11,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 114,05 CHF. Dieser Wert wurde am 02.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 6,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,72 USD je Swiss Re-Aktie. Am 23.02.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,57 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.22 Mrd. CHF gelegen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Swiss Re rechnen Experten am 04.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 16,33 USD je Aktie in den Swiss Re-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Swiss Re-Aktie
Swiss Re-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Hold-Bewertung bekannt
SMI-Wert Swiss Re-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swiss Re von vor einem Jahr bedeutet
SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Re-Investment von vor 10 Jahren verdient
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
09:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Freitagvormittag kaum verändert (finanzen.ch)
|
09:28
|SMI aktuell: SMI beginnt Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Handel in Zürich: SLI präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SLI liegt am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Mittag tiefer (finanzen.ch)
Analysen zu Swiss Re AG
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|06.08.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|06.08.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|31.10.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.08.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|06.08.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Rot -- DAX etwas fester - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt geht es abwärts. Der deutsche Leitindex zeigt sich ohne klare Richtung. Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.