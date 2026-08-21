Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Freitagvormittag kaum verändert

Die Swiss Re-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 138,35 CHF an der Tafel. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'306 Punkten tendiert. Bei 138,50 CHF erreichte die Swiss Re-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die höchsten Verluste verbuchte die Swiss Re-Aktie bis auf 138,10 CHF. Bei 138,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 37'882 Swiss Re-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 153,85 CHF. Mit einem Zuwachs von 11,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 114,05 CHF. Dieser Wert wurde am 02.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 6,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,72 USD je Swiss Re-Aktie. Am 23.02.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,57 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10.22 Mrd. CHF gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Swiss Re rechnen Experten am 04.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 16,33 USD je Aktie in den Swiss Re-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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