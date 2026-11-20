Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 149,60 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'700 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Swiss Re-Aktie sogar auf 149,90 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 149,85 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 171'149 Swiss Re-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 160,45 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Swiss Re-Aktie derzeit noch 7,25 Prozent Luft nach oben. Bei 114,05 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Swiss Re-Aktie mit einem Verlust von 23,76 Prozent wieder erreichen.

Swiss Re-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,87 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Swiss Re am 23.02.2017. Swiss Re hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,57 CHF je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Swiss Re mit einem Umsatz von insgesamt 10.22 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Swiss Re-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.02.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 18.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Swiss Re-Gewinn in Höhe von 16,69 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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