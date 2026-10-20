Swiss Re Aktie News: Swiss Re zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Um 09:28 Uhr sprang die Swiss Re-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 150,90 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'384 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Swiss Re-Aktie bis auf 151,15 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 150,65 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 36'364 Swiss Re-Aktien umgesetzt.

Bei 153,80 CHF erreichte der Titel am 13.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Swiss Re-Aktie damit 1,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 114,05 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.06.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 24,42 Prozent könnte die Swiss Re-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Swiss Re-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,62 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Swiss Re am 23.02.2017 vor. Das EPS lag bei 1,57 CHF. Im letzten Jahr hatte Swiss Re einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 10.22 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Swiss Re wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swiss Re einen Gewinn von 16,64 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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