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20.10.2026 16:29:00

Swiss Re Aktie News: Anleger greifen bei Swiss Re am Nachmittag zu

Swiss Re Aktie News: Anleger greifen bei Swiss Re am Nachmittag zu

Die Aktie von Swiss Re zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Swiss Re-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 151,90 CHF zu.

Swiss Re
151.81 CHF 1.01%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für das Swiss Re-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 151,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'421 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Swiss Re-Aktie sogar auf 152,85 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 150,65 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 375'279 Swiss Re-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.11.2025 markierte das Papier bei 153,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Swiss Re-Aktie somit 1,24 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 114,05 CHF am 02.06.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Swiss Re-Aktie 24,92 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,62 USD. Swiss Re gewährte am 23.02.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Swiss Re wird am 05.11.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Swiss Re-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 16,64 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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