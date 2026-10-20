Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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20.10.2026 12:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Swiss Re. Die Aktionäre schickten das Papier von Swiss Re nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 151,10 CHF.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 151,10 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'363 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Swiss Re-Aktie bis auf 151,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 150,65 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 146'646 Swiss Re-Aktien den Besitzer.
Am 13.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 1,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,05 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Swiss Re-Aktie 32,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Swiss Re-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,62 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Swiss Re am 23.02.2017 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,57 CHF je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 04.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Swiss Re.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 16,64 USD je Aktie in den Swiss Re-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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