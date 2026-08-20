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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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20.08.2026 09:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Swiss Re gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Swiss Re-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 139,45 CHF nach.

Swiss Re
137.71 CHF -1.78%
Kaufen Verkaufen

Der Swiss Re-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 139,45 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'397 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Swiss Re-Aktie ging bis auf 139,30 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 139,65 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 16'563 Swiss Re-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,85 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swiss Re-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,05 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Swiss Re-Aktie 22,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Swiss Re-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,72 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Swiss Re am 23.02.2017 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,57 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,57 CHF je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 10.22 Mrd. CHF gegenüber 10.22 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Swiss Re wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Swiss Re-Anleger Experten zufolge am 04.11.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 16,33 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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