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20.08.2026 16:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Nachmittag schwächer

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Nachmittag schwächer

Die Aktie von Swiss Re gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 137,55 CHF.

Swiss Re
136.99 CHF -2.29%
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Die Swiss Re-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,9 Prozent auf 137,55 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'313 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Swiss Re-Aktie bei 136,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 139,65 CHF. Bisher wurden heute 391'052 Swiss Re-Aktien gehandelt.

Bei 153,85 CHF markierte der Titel am 10.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swiss Re-Aktie. Am 02.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 114,05 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Swiss Re-Aktie damit 20,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Swiss Re-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,72 USD aus. Am 23.02.2017 lud Swiss Re zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Das EPS lag bei 1,57 CHF. Im letzten Jahr hatte Swiss Re einen Gewinn von 1,57 CHF je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 04.11.2027 dürfte Swiss Re die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swiss Re-Aktie in Höhe von 16,33 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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