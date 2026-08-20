Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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20.08.2026 12:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Mittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Swiss Re. Die Swiss Re-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 2,5 Prozent auf 136,60 CHF ab.
Die Swiss Re-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 136,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'347 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Swiss Re-Aktie ging bis auf 136,40 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 139,65 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 236'276 Swiss Re-Aktien umgesetzt.
Bei 153,85 CHF erreichte der Titel am 10.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,63 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.06.2026 Kursverluste bis auf 114,05 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,51 Prozent würde die Swiss Re-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 6,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,72 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Swiss Re am 23.02.2017. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,57 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 10.22 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.22 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Swiss Re wird am 05.11.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass Swiss Re im Jahr 2026 16,33 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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