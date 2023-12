Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Dienstagmittag leichter

Die Swiss Re-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 95,88 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 11'162 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Swiss Re-Aktie bis auf 95,38 CHF. Bei 96,12 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 110'522 Swiss Re-Aktien den Besitzer.

Bei 104,20 CHF erreichte der Titel am 28.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,10 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Swiss Re-Aktie mit einem Verlust von 13,33 Prozent wieder erreichen.

Am 04.05.2023 äusserte sich Swiss Re zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite standen 11'107,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10'620,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 16.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 21.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Swiss Re im Jahr 2022 1,42 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch