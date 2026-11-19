Die Swiss Re-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 149,35 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'881 Punkten steht. In der Spitze büsste die Swiss Re-Aktie bis auf 148,80 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 149,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 33'130 Swiss Re-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 160,45 CHF. Der derzeitige Kurs der Swiss Re-Aktie liegt somit 6,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,05 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Swiss Re-Aktie liegt somit 30,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,88 USD, nach 6,30 CHF im Jahr 2025. Am 23.02.2017 äusserte sich Swiss Re zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,57 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,57 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Swiss Re wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 18.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 16,70 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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