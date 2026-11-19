|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
19.11.2026 09:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Vormittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Swiss Re. Die Swiss Re-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 149,35 CHF.
Die Swiss Re-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 149,35 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'881 Punkten steht. In der Spitze büsste die Swiss Re-Aktie bis auf 148,80 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 149,20 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 33'130 Swiss Re-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 160,45 CHF. Der derzeitige Kurs der Swiss Re-Aktie liegt somit 6,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,05 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Swiss Re-Aktie liegt somit 30,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,88 USD, nach 6,30 CHF im Jahr 2025. Am 23.02.2017 äusserte sich Swiss Re zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,57 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,57 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Swiss Re wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 18.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 16,70 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Swiss Re-Aktie
Swiss Re-Aktie im Fokus: Wachstumsbeschleunigung für Versicherungen erwartet - Mehr Wettbewerb
Barclays Capital beurteilt Swiss Re-Aktie mit Underweight
SMI-Papier Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Re-Investment von vor 3 Jahren verdient
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
17:58
|SLI aktuell: SLI verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
|
16:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Nachmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der SLI am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Vormittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|SIX-Handel: SMI bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Swiss Re AG
|17.11.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|10.11.26
|Swiss Re Halten
|DZ BANK
|06.11.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|17.11.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|10.11.26
|Swiss Re Halten
|DZ BANK
|06.11.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|17.11.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|05.11.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|Swiss Re Halten
|DZ BANK
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAnthropic-IPO: SMI und DAX beenden Handel im Minus -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag in die Verlustzone. An der Wall Street geht es ebenso abwärts. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.