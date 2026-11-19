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19.11.2026 12:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Mittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Swiss Re. Das Papier von Swiss Re gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 148,05 CHF abwärts.
Die Swiss Re-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 148,05 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'808 Punkten notiert. Der Kurs der Swiss Re-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 147,70 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 149,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 137'793 Swiss Re-Aktien.
Bei einem Wert von 160,45 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,05 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,97 Prozent.
Nach 6,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,88 USD je Swiss Re-Aktie. Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Swiss Re am 23.02.2017 vor. Es stand ein EPS von 1,57 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Swiss Re noch ein Gewinn pro Aktie von 1,57 CHF in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die Swiss Re-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.02.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Swiss Re-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 18.02.2028.
Experten taxieren den Swiss Re-Gewinn für das Jahr 2026 auf 16,70 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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