Swiss Re Aktie News: Swiss Re gewinnt am Montagvormittag an Boden

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 150,35 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'324 Punkten liegt. Die Swiss Re-Aktie zog in der Spitze bis auf 150,35 CHF an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 149,90 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 29'417 Swiss Re-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,80 CHF erreichte der Titel am 13.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Swiss Re-Aktie derzeit noch 2,29 Prozent Luft nach oben. Am 02.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 114,05 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Swiss Re-Aktie 31,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Swiss Re-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,62 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Swiss Re am 23.02.2017. Das EPS belief sich auf 1,57 CHF gegenüber 1,57 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 10.22 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Swiss Re 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Swiss Re am 05.11.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 04.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Swiss Re.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 16,64 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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