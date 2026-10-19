Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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19.10.2026 16:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re behauptet sich am Montagnachmittag
Die Aktie von Swiss Re hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Swiss Re-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 150,15 CHF.
Die Swiss Re-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 150,15 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'335 Punkten notiert. Bei 150,90 CHF markierte die Swiss Re-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Swiss Re-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 149,10 CHF ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 149,90 CHF. Zuletzt wechselten 212'223 Swiss Re-Aktien den Besitzer.
Am 13.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swiss Re-Aktie mit einem Kursplus von 2,43 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 02.06.2026 auf bis zu 114,05 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 24,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,62 USD, nach 6,30 CHF im Jahr 2025. Swiss Re liess sich am 23.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,57 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Swiss Re noch ein Gewinn pro Aktie von 1,57 CHF in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 10.22 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Swiss Re 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Swiss Re am 05.11.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 04.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Swiss Re.
In der Swiss Re-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 16,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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