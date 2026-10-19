Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Montagmittag um Nulllinie

Die Swiss Re-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 149,85 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 14'336 Punkten steht. Bei 150,90 CHF markierte die Swiss Re-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Swiss Re-Aktie ging bis auf 149,65 CHF. Bei 149,90 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 122'589 Swiss Re-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 13.11.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swiss Re-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.06.2026 bei 114,05 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swiss Re-Aktie.

Für Swiss Re-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,62 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Swiss Re am 23.02.2017 vor. Das EPS wurde auf 1,57 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,57 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Swiss Re 10.22 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10.22 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Swiss Re am 05.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Swiss Re rechnen Experten am 04.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,64 USD je Swiss Re-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swiss Re-Aktie

Swiss Re-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Underperform

Swiss Re-Aktie trotzdem gesucht: Extremwetter treibt Katastrophenschäden in Europa an

SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Swiss Re von vor einem Jahr bedeutet