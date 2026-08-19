Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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19.08.2026 16:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re gibt am Nachmittag nach
Die Aktie von Swiss Re gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Swiss Re gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 140,15 CHF abwärts.
Die Swiss Re-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 140,15 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'390 Punkten notiert. Die Swiss Re-Aktie gab in der Spitze bis auf 139,60 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 141,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 255'441 Swiss Re-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 10.10.2025 markierte das Papier bei 153,85 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,78 Prozent könnte die Swiss Re-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.06.2026 bei 114,05 CHF. Mit einem Kursverlust von 18,62 Prozent würde die Swiss Re-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten Swiss Re-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,72 USD aus. Swiss Re veröffentlichte am 23.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,57 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Swiss Re noch ein Gewinn pro Aktie von 1,57 CHF in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 10.22 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Swiss Re 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Swiss Re rechnen Experten am 04.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 16,33 USD je Swiss Re-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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