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19.08.2026 12:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Mittwochmittag tiefer

Swiss Re Aktie News: Swiss Re tendiert am Mittwochmittag tiefer

Die Aktie von Swiss Re gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Der Swiss Re-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 140,65 CHF.

Swiss Re
140.20 CHF -0.95%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Swiss Re nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,5 Prozent auf 140,65 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'338 Punkten notiert. Die Swiss Re-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 140,05 CHF ab. Bei 141,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 124'830 Swiss Re-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 153,85 CHF. 9,38 Prozent Plus fehlen der Swiss Re-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.06.2026 bei 114,05 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swiss Re-Aktie derzeit noch 18,91 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Swiss Re-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,72 USD belaufen. Swiss Re veröffentlichte am 23.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,57 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Swiss Re 1,57 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10.22 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Swiss Re am 05.11.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Swiss Re-Anleger Experten zufolge am 04.11.2027 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swiss Re ein EPS in Höhe von 16,33 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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