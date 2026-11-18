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18.11.2026 16:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Nachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Swiss Re. Die Swiss Re-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 150,25 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 150,25 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'929 Punkten notiert. Die Swiss Re-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 150,20 CHF ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 151,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 188'343 Swiss Re-Aktien den Besitzer.
Am 05.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 160,45 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 02.06.2026 auf bis zu 114,05 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Swiss Re-Aktie 24,09 Prozent sinken.
Swiss Re-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,88 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Swiss Re am 23.02.2017. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 CHF gegenüber 1,57 CHF im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Swiss Re mit einem Umsatz von insgesamt 10.22 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.
Am 26.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 18.02.2028.
In der Swiss Re-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 16,69 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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