Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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18.08.2026 09:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re tritt am Vormittag auf der Stelle
Die Aktie von Swiss Re zeigt sich am Dienstagvormittag ohne grosse Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Swiss Re-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 140,50 CHF.
Bei der Swiss Re-Aktie liess sich um 09:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 140,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'311 Punkten liegt. Der Kurs der Swiss Re-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 141,25 CHF zu. Die Swiss Re-Aktie sank bis auf 140,45 CHF. Mit einem Wert von 141,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 43'178 Swiss Re-Aktien.
Am 10.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 153,85 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swiss Re-Aktie mit einem Kursplus von 9,50 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.06.2026 (114,05 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swiss Re-Aktie derzeit noch 18,83 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten Swiss Re-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,73 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Swiss Re am 23.02.2017 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,57 CHF je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 10.22 Mrd. CHF, gegenüber 10.22 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Swiss Re veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Swiss Re-Gewinn in Höhe von 16,33 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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