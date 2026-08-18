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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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18.08.2026 16:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Swiss Re Aktie News: Swiss Re gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Swiss Re. Zuletzt stieg die Swiss Re-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 141,70 CHF.

Swiss Re
141.54 CHF 0.96%
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 141,70 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'311 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Swiss Re-Aktie bei 141,85 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 141,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 276'319 Swiss Re-Aktien.

Am 10.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,85 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,57 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,05 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Swiss Re-Aktie liegt somit 24,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,73 USD. Im Vorjahr hatte Swiss Re 6,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Swiss Re veröffentlichte am 23.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,57 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,57 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 10.22 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Swiss Re rechnen Experten am 04.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Swiss Re im Jahr 2026 16,33 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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