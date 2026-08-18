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18.08.2026 12:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re verteuert sich am Dienstagmittag

Swiss Re Aktie News: Swiss Re verteuert sich am Dienstagmittag

Die Aktie von Swiss Re gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Swiss Re zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 140,75 CHF.

Swiss Re
140.74 CHF 0.39%
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 140,75 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'265 Punkten liegt. Bei 141,25 CHF erreichte die Swiss Re-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 141,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 133'449 Swiss Re-Aktien den Besitzer.

Bei 153,85 CHF markierte der Titel am 10.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 9,31 Prozent Plus fehlen der Swiss Re-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.06.2026 (114,05 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swiss Re-Aktie.

Nachdem Swiss Re seine Aktionäre 2025 mit 6,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,73 USD je Aktie ausschütten. Am 23.02.2017 hat Swiss Re die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,57 CHF je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10.22 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.22 Mrd. CHF eingefahren.

Swiss Re wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,33 USD je Swiss Re-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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