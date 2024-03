Swiss Re Aktie News: Anleger greifen bei Swiss Re am Montagnachmittag zu

Um 04:28 Uhr wies die Swiss Re-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 114,20 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 11'612 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Swiss Re-Aktie zog in der Spitze bis auf 114,50 CHF an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 113,70 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 337'711 Swiss Re-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 114,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,26 Prozent könnte die Swiss Re-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.08.2023 (83,10 CHF). Derzeit notiert die Swiss Re-Aktie damit 37,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Swiss Re-Aktionäre betrug im Jahr 2023 6,01 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,27 USD belaufen. Am 04.05.2023 hat Swiss Re die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Swiss Re hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11'107,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10'620,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 16.05.2024 dürfte Swiss Re Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 02.05.2025 dürfte Swiss Re die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Swiss Re-Gewinn für das Jahr 2024 auf 12,67 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch