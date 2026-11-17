Die Swiss Re-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 152,65 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 15'142 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Swiss Re-Aktie bei 152,65 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 153,00 CHF. Der Tagesumsatz der Swiss Re-Aktie belief sich zuletzt auf 25'693 Aktien.

Am 05.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 160,45 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,11 Prozent könnte die Swiss Re-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 114,05 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,29 Prozent.

Nach 6,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,88 USD je Swiss Re-Aktie. Am 23.02.2017 hat Swiss Re die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,57 CHF gegenüber 1,57 CHF im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 10.22 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swiss Re 10.22 Mrd. CHF umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Swiss Re-Anleger Experten zufolge am 18.02.2028 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Swiss Re-Gewinn in Höhe von 16,69 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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