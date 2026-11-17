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17.11.2026 16:29:00
Swiss Re Aktie News: Swiss Re verliert am Nachmittag
Die Aktie von Swiss Re gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Swiss Re nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 152,20 CHF.
Um 16:28 Uhr rutschte die Swiss Re-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 152,20 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 15'028 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Swiss Re-Aktie ging bis auf 151,75 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 153,00 CHF. Von der Swiss Re-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 227'472 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 160,45 CHF. Mit einem Zuwachs von 5,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.06.2026 (114,05 CHF). Der derzeitige Kurs der Swiss Re-Aktie liegt somit 33,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,88 USD, nach 6,30 CHF im Jahr 2025. Am 23.02.2017 äusserte sich Swiss Re zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,57 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Swiss Re noch ein Gewinn pro Aktie von 1,57 CHF in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10.22 Mrd. CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10.22 Mrd. CHF eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen. Die Veröffentlichung der Swiss Re-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 18.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swiss Re-Aktie in Höhe von 16,69 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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