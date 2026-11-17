Die Swiss Re-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr bei 153,05 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 15'094 Punkten notiert. Der Kurs der Swiss Re-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 153,55 CHF zu. Die Abwärtsbewegung der Swiss Re-Aktie ging bis auf 152,25 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 153,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 121'207 Swiss Re-Aktien.

Bei 160,45 CHF erreichte der Titel am 05.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,84 Prozent könnte die Swiss Re-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 114,05 CHF. Der aktuelle Kurs der Swiss Re-Aktie ist somit 25,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,88 USD, nach 6,30 CHF im Jahr 2025. Swiss Re veröffentlichte am 23.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,57 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Swiss Re 1,57 CHF je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.22 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10.22 Mrd. CHF.

Am 26.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Swiss Re veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Swiss Re-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 18.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 16,69 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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