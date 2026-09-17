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17.09.2026 09:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Swiss Re Aktie News: Swiss Re gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Die Aktie von Swiss Re zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Swiss Re-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 139,95 CHF nach oben.

Swiss Re
140.19 CHF 1.01%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr wies die Swiss Re-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 139,95 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'923 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Swiss Re-Aktie bisher bei 140,10 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 139,85 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 18'734 Swiss Re-Aktien umgesetzt.

Bei 153,85 CHF markierte der Titel am 10.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swiss Re-Aktie. Bei 114,05 CHF fiel das Papier am 02.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,51 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Swiss Re-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,71 USD. Swiss Re veröffentlichte am 23.02.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,57 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,57 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Swiss Re im vergangenen Quartal 10.22 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Swiss Re 10.22 Mrd. CHF umsetzen können.

Am 05.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 04.11.2027 wird Swiss Re schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 16,43 USD je Aktie in den Swiss Re-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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