Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Donnerstagnachmittag gesucht

Um 16:28 Uhr stieg die Swiss Re-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 139,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'948 Punkten notiert. Der Kurs der Swiss Re-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 141,05 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 139,85 CHF. Der Tagesumsatz der Swiss Re-Aktie belief sich zuletzt auf 267'524 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,85 CHF. Dieser Kurs wurde am 10.10.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,05 Prozent könnte die Swiss Re-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 114,05 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Swiss Re-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,71 USD belaufen. Am 23.02.2017 äusserte sich Swiss Re zu den Kennzahlen des am 31.12.2016 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,57 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Swiss Re 1,57 CHF je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10.22 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10.22 Mrd. CHF.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet. Swiss Re dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2027 präsentieren.

In der Swiss Re-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 16,43 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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