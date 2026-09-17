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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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17.09.2026 12:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag höher

Swiss Re Aktie News: Swiss Re am Mittag höher

Die Aktie von Swiss Re gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Swiss Re-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 139,95 CHF.

Swiss Re
139.63 CHF 0.61%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Re-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 139,95 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'885 Punkten liegt. Bei 140,25 CHF erreichte die Swiss Re-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 139,85 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 116'015 Swiss Re-Aktien umgesetzt.

Am 10.10.2025 markierte das Papier bei 153,85 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,93 Prozent. Am 02.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 114,05 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,51 Prozent könnte die Swiss Re-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 6,30 CHF an Swiss Re-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,71 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Swiss Re am 23.02.2017. Das EPS belief sich auf 1,57 CHF gegenüber 1,57 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 10.22 Mrd. CHF gegenüber 10.22 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert. Die Veröffentlichung der Swiss Re-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 04.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 16,43 USD je Swiss Re-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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