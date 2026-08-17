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17.08.2026 09:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re gibt am Montagvormittag ab

Swiss Re Aktie News: Swiss Re gibt am Montagvormittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Swiss Re. Die Swiss Re-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 139,10 CHF.

Swiss Re
139.56 CHF 0.32%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für die Swiss Re-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 139,10 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'376 Punkten liegt. Im Tief verlor die Swiss Re-Aktie bis auf 137,85 CHF. Bei 138,25 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 19'872 Swiss Re-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,85 CHF erreichte der Titel am 10.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Swiss Re-Aktie damit 9,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 114,05 CHF fiel das Papier am 02.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Swiss Re seine Aktionäre 2025 mit 6,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,73 USD je Aktie ausschütten. Swiss Re liess sich am 23.02.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,57 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Swiss Re 1,57 CHF je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Swiss Re mit einem Umsatz von insgesamt 10.22 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Swiss Re dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Swiss Re möglicherweise am 04.11.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Swiss Re-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 16,33 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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