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17.08.2026 16:29:00

Swiss Re Aktie News: Anleger schicken Swiss Re am Nachmittag ins Plus

Swiss Re Aktie News: Anleger schicken Swiss Re am Nachmittag ins Plus

Die Aktie von Swiss Re gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Swiss Re nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 140,45 CHF.

Swiss Re
140.01 CHF 0.65%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Swiss Re legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 140,45 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'322 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Swiss Re-Aktie bei 140,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 138,25 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 389'695 Swiss Re-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,85 CHF. Dieser Kurs wurde am 10.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swiss Re-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 02.06.2026 auf bis zu 114,05 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,80 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,73 USD. Im Vorjahr hatte Swiss Re 6,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 23.02.2017 lud Swiss Re zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,57 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,57 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 10.22 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.22 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 04.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Swiss Re.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 16,33 USD je Swiss Re-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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