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17.08.2026 12:29:00

Swiss Re Aktie News: Swiss Re gewinnt am Mittag an Fahrt

Swiss Re Aktie News: Swiss Re gewinnt am Mittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Swiss Re. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 139,85 CHF zu.

Swiss Re
139.65 CHF 0.39%
Kaufen Verkaufen

Die Swiss Re-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 139,85 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'337 Punkten tendiert. Die Swiss Re-Aktie legte bis auf 139,90 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 138,25 CHF. Zuletzt wechselten 157'458 Swiss Re-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,85 CHF erreichte der Titel am 10.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swiss Re-Aktie 10,01 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.06.2026 bei 114,05 CHF. Mit einem Kursverlust von 18,45 Prozent würde die Swiss Re-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Swiss Re seine Aktionäre 2025 mit 6,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,73 USD je Aktie ausschütten. Swiss Re gewährte am 23.02.2017 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,57 CHF gegenüber 1,57 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 10.22 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.22 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Swiss Re dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 04.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Swiss Re-Gewinn in Höhe von 16,33 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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