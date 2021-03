Swiss Re-Aktie aktuell: Swiss Re mit Verlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von Swiss Re nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0.6 Prozent auf 90.88 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 10'917 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Swiss Re-Aktie bisher bei 90.56 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 91.62 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 199'100 Swiss Re-Aktien den Besitzer.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Swiss Re ein EPS in Höhe von 8.96 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Die Swiss Re ist ein international tätiges Rückversicherungsunternehmen und europaweit der zweitgrösste Rückversicherer. Sie bietet ihrem globalen Kundenstamm Risikotransfer, Risikofinanzierung und Asset Management. Die Aufgabe des Rückversicherers besteht darin, den Anteil von grossen Risiken zu übernehmen, den die Erstversicherungsgesellschaften - vor allem solche, die auf nationaler oder regionaler Ebene tätig sind - nicht allein tragen können. Der Rückversicherer stellt das Gleichgewicht wieder her, indem er die Risiken weltweit über lange Zeiträume streut. Swiss Re bietet eine breite Produktpalette für das Management von Risiko und Kapital an: traditionelle Rückversicherung, Lösungen für die Unternehmensfinanzierung auf der Basis von Versicherungsinstrumenten sowie ergänzende Dienstleistungen für ein umfassendes Risikomanagement.

